Atak nożownika w Paryżu. Tym razem ranny policjant

Bijatyki, napady i inne przestępstwa z udziałem cudzoziemców z Afryki i Bliskiego Wschodu są w niektórych zachodnioeuropejskich państwach na porządku dziennym. Choć w wielu mediach obowiązuje cenzura, informacje przedostają się do społeczeństwa dzięki mediom oraz platformom społecznościowym nieprzestrzegającym cenzury, np. X Elona Muska.

Policjant zraniony nożem

W czwartek po ataku nożownika w centrum Paryża ranę odniósł francuski policjant. Napastnik został zatrzymany. Dziennik "Le Figaro" poinformował, że podczas zatrzymania został ranny. Według wstępnych doniesień to 27-latek. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.

"Sprawca został natychmiast zneutralizowany przez funkcjonariuszy policji zapewniających bezpieczeństwo" – przekazał na platformie X minister spraw wewnętrznych Francji.

Atak nożownika z Konga

Z kolei w poniedziałek wieczorem w Paryżu doszło do ataku nożownika z Konga na francuskiego żołnierza. Atak miał miejsce na dworcu Gare de l'Est. Poszkodowany został żołnierz pełniący służbę w ramach operacji antyterrorystycznej Sentinelle. Życie poszkodowanego nie jest zagrożone. Z raną okolic łopatki został przewieziony do szpitala. Był przytomny. Napastnik trafił do aresztu. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie usiłowania zabójstwa.

Agresor był już wcześniej znany służbom mundurowym, m.in. w związku z zabójstwem. W 2018 r. Wtedy miał pchnąć nożem 22-letniego mężczyznę na stacji metra Châtelet les Halles. Ostatecznie sąd uznał go za niepoczytalnego i nie skazał na więzienie.

