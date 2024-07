"Pierwszego dnia". Przesłanie do legalnych i nielegalnych imigrantów na konwencji Republikanów

W Milwaukee trwa konwencja Partii Republikańskiej. Donald Trump oficjalnie uzyskał nominację na kandydata na prezydenta.

Jednym z mówców był znany z wolnorynkowych poglądów były przedsiębiorca branży biotechnologicznej, autor książek m.in. na temat ideologii woke, i konkurent Donalda Trumpa w prawyborach, Vivek Ramaswamy.

Trump kandydatem. Konwencja Partii Republikańskiej

– Jesteśmy obecnie w centrum kryzysu tożsamości narodowej. Zniknęła wiara, patriotyzm, ciężka praca i rodzina. Tylko po to, by zastąpiły je rasa, płeć, seksualność i klimat – powiedział Ramaswamy, dodając, że bycie Amerykaninem w 2024 roku musi oznaczać, że naród wierzy w ideały 1776 roku. Liczą się zasługi, charakter i ciężka praca, a nie kolor skóry. – Oznacza to, że wierzymy w praworządność – podkreślił.

Republikanin przypomniał, że mówi to jako dziecko legalnych imigrantów. Jego rodzice wyemigrowali z Indii do USA, zanim się urodził. Ramaswamy ukończył biologię molekularną na Harvardzie i prawo na Yale, a następnie odniósł sukces w biznesie biofarmaceutycznym. Jego firma opracowała szereg leków.

Ramaswamy: Pierwszego dnia zamkniemy południową granicę USA

Republikanin odniósł się m.in. do sytuacji na południowej granicy USA. Masy nielegalnych imigrantów napierają na granicę Stanów Zjednoczonych od strony Meksyku. Zdaniem GOP Biden i Demokraci nie chcą tego zatrzymać. W organizacji procederu uczestniczą tamtejsze kartele i organizacje przestępcze. Cudzoziemcy przybywają nie tylko z Ameryki Południowej, ale również z Afryki, Azji.

Już pierwszego dnia zamkniemy południową granicę – obiecał Ramaswamy, wywołując owację sali. – Ludzie, których wybieramy do władzy, powinni być tymi, którzy realnie rządzą, a nie niewybranymi biurokratami z deep state […] Jeśli chcecie uszczelnić granicę, głosujcie na Trumpa. Jeśli chcecie przywrócić prawo i porządek w tym kraju, głosujcie na Trumpa. Jeśli chcecie ożywić gospodarkę, głosujcie na Trumpa – powiedział Ramaswamy. Wyraził też przekonanie, że Trump zjednoczy kraj, ponieważ tym, co jednoczy Amerykanów, jest sukces.

Przesłanie do legalnych i nielegalnych imigrantów

Następnie Ramaswamy zwrócił się do czarnoskórych obywateli, zaznaczając, że Republikanie chcą dla nich dokładnie tego samego, czego dla każdego Amerykanina. – Bezpieczne dzielnice, czyste ulice, dobra płaca, lepsze życie dla Twoich dzieci, wymiar sprawiedliwości, który traktuje wszystkich jednakowo, niezależnie od koloru skóry i politycznych przekonań.

Ramaswamy powiedział, że każdy legalny imigrantów w USA zasługuje na możliwość zapewnienia lepszego życia swoim dzieciom w Ameryce. – Ale nasze przesłanie do każdego nielegalnego imigranta jest następujące: zawrócimy was do kraju pochodzenia. Nie dlatego, że jesteście złymi ludźmi, ale ponieważ złamaliście prawo – wskazał.

