Theresa May, premier Wielkiej Brytanii

Theresa May: Atak chemiczny nie może pozostać bezkarny

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May stwierdziła, że wszystko wskazuje na to, że reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada jest odpowiedzialny za "szokujący i barbarzyński" atak chemiczny na ludność cywilną. Uznała, że jest to "humanitarna katastrofa". Dodała, też że użycie broni chemicznej "nie może pozostać bezkarne".