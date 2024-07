Trump: Partia Demokratyczna jest wroga demokracji

Wiec został zorganizowany w Grand Rapids, w stanie Michigan. To jeden z kluczowych stanów "wahających się", w którym raz wygrywają Demokraci, a innym razem górą są Republikanie.

Trump w Michigan

Wydarzenie odbywało się w warunkach zaostrzonych środków bezpieczeństwa. Na miejscu były znaczące siły policji i służb specjalnych. Mundurowych widać było na każdym skrzyżowaniu.

Na początku przemówienia Trump oddał szacunek ofiarom strzelaniny w butler i pochwalił Secret Service za powstrzymanie potencjalnego masowego wypadku. Podziękował lekarzom i mieszkańcom Butler. Podkreślił, że nadal modli się za powrót do zdrowia dwóch osób ranionych przez zamachowca. Powiedział też, że ocaliła go łaska ręki Boga.

"Partia Demokratyczna nie jest partią demokracji"

W jednym z fragmentów przemówienia Trump stwierdził, że wbrew propagandzie lewicowych mediów, to nie on, a Demokraci mają problemy z demokracją.

– Oni mają wiele problemów. Po pierwsze, nie wiedzą kto jest ich kandydatem – powiedział Trump – Ten gość (Joe Biden – red.) idzie i zbiera głosy a oni chcą to teraz zaprzepaścić – dodał, nawiązując do faktu, że Biden wygrał partyjne prawybory, a kierownictwo ugrupowania naciska na niego, by wycofał się z kandydowania.

"Przyjąłem kulę za demokrację"

­– Poza tym wciąż powtarzają: On (Trump – red.) jest zagrożeniem dla demokracji. A ja mówię: Co do diabła zrobiłem dla demokracji? W ubiegłym tygodniu przyjąłem kulę za demokrację – powiedział kandydat Republikanów. – Jak widzicie, Partia Demokratyczna nie jest partią demokracji. Oni w istocie są wrogami demokracji – ocenił Trump.

Były prezydent podkreślił, że przesłanie zjednoczenia Amerykanów. – Teraz idziemy naprzód jako jeden ruch – powiedział Trump. – Jesteśmy bardziej zjednoczeni i zdeterminowani niż kiedykolwiek wcześniej – zaznaczył.

– Za niecałe cztery miesiące wygramy w Michigan, odbierzemy Biały Dom […] i z waszą pomocą sprawimy, że Ameryka znów będzie wielka – mówił Trump, wywołując aplauz zgromadzonych.

