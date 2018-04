Brytyjskie MSZ: Mamy potwierdzenie, że za atakiem z użyciem broni chemicznej stoi Rosja

Szef brytyjskiego MSZ podkreślił, że po otrzymaniu ekspertyzy od Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej "nie ma żadnych wątpliwości" jaka substancja została użyta do ataku w Salisbury. – To nie pozostawia żadnych alternatywnych wyjaśnień w kwestii tego, kto jest odpowiedzialny (za atak - red.) – tylko Rosja ma do tego środki, motywy i doświadczenie – stwierdził Boris Johnson.

Chociaż organizacja nie wskazała na nazwę substancji, potwierdziła ustalenia Londynu.

Rosja niezmiennie zaprzecza jakimkolwiek powiązaniom z atakiem w Salisbury.

Sprawa Siergieja Skripala

66-letni Siergiej Skripal, były oficer rosyjskiego wywiadu, który przez wiele lat był podwójnym agentem GRU i MI6, na początku marca został otruty wraz z córką Julią na terenie Wielkiej Brytanii. Skripala, od lat mieszkał w Wielkiej Brytanii, w 2006 roku został w Rosji skazany za szpiegostwo na rzecz władz w Londynie. Jest byłym pułkownikiem rosyjskiego wywiadu, a także tajnym współpracownikiem brytyjskiego wywiadu. W niedziele 4 marca, mężczyzna wraz z córką zostali znalezieni na ławce przed centrum handlowym, w mieście Salisbury, na południowy-zachód od Londynu.

Siergiej Skripal i jego córka trafili do szpitala w stanie krytycznym, a lekarze stwierdzili, że zostali otruci niezidentyfikowaną substancją.