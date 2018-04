Zaginął 30 lat temu, zapomniał języka, teraz wraca do domu. Niezwykła historia żołnierza

Historia dotyczy Igora Biełorukowa, który brał udział w 1988 roku w inwazji radzieckich wojsk na Afganistan. Mężczyzna dostał się jednak do niewoli miejscowych bojowników i tak też spędził następne 30 lat życia.

Ekspedycja archeologów trafiła na zaginionego żołnierza podczas swojej wyprawy. Ukraińcy zwrócili na niego uwagę, gdyż wyróżniał się wyglądem na tle pozostałych miejscowych. Okazało się, że żołnierz podczas tylu lat niewoli zapomniał ojczystego języka i musiał się porozumiewać z archeologami za pomocą tłumacza.

Mimo, że Biełorukowa za zmarłego uznano już lata temu, to jego matka zdecydowała się postawić mu grób dopiero w 2012 roku. – Czułam w sercu, że Igor żyje. Ale nie sądziłam, że odnalezienie go zajmie nawet 30 lat – mówi.

Teraz żołnierz szykuje się do powrotu na Ukrainę. Jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem, to mężczyzna wróci do domu w ciągu miesiąca.