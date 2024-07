Pierwsze wystąpienie Harris po rezygnacji Bidena. "Nie ma sobie równych"

Joe Biden poinformował w niedzielę, że wycofuje się z kandydowania na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przekazał też, że popiera wiceprezydent Kamalę Harris jako kandydatkę Partii Demokratycznej na stanowisko prezydenta USA.

Oświadczenie Bidena jest następstwem fali nacisków z obozu demokratów, aby zrezygnował z wyścigu o Biały Dom, po nieudanej dla niego debacie z Donaldem Trumpem, która odbyła się pod koniec czerwca w telewizji CNN.

Wyznaczenie Harris nie oznacza, że została ona oficjalnie kandydatką, ponieważ ostateczna decyzja zapadnie na konwencji Partii Demokratycznej pod koniec sierpnia.

Wybory prezydenckie w USA. Kto stanie do walki z Trumpem?

Wybory prezydenckie w USA zaplanowane są na 5 listopada 2024 r. Ich celem jest wyznaczenie jednego z kandydatów na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych i jednego z kandydatów na wiceprezydenta na czteroletnią kadencję przewidzianą od 20 stycznia 2025 r. do 20 stycznia 2029 r.

Pierwsze wystąpienie Harris po rezygnacji Bidena

W poniedziałek Harris wystąpiła po raz pierwszy publicznie od ogłoszenia przez Bidena decyzji o wycofaniu się z kandydowania. Doszło do tego przy okazji spotkania z młodymi amerykańskimi sportowcami.

– Nasz prezydent chciał być dzisiaj z wami. Czuje się znacznie lepiej, szybko powraca do zdrowia. Osiągnięcia Joe Bidena przez ostatnie trzy lata nie mają sobie równych we współczesnej historii. W czasie jednej kadencji przekroczył już osiągnięcia większości prezydentów, którzy pełnili urząd przez dwie kadencje – przekonywała.

Wspominała, że Bidena poznała po raz pierwszy dzięki jego synowi, Beau (zmarł w 2015 roku na nowotwór mózgu). – Pracowaliśmy jako prokuratorzy generalni w naszych stanach. Beau często opowiadał mi o swoim tacie. Mówił o tym, jakim jest ojcem, jakim jest człowiekiem. Mówił o cechach, które dla Beau były niesamowicie ważne w jego ojcu – podkreśliła.

"Nasz prezydent każdego dnia walczy o Amerykanów"

– To są te same wartości, te same cechy, które widzę w naszym prezydencie. Jego uczciwość, jego prawość, jego oddanie wierze oraz rodzinie, jego wielkie serce oraz jego miłość, głęboka miłość do naszego kraju – mówiła Harris.



– Jestem świadkiem z pierwszej ręki, że absolutnie każdego dnia nasz prezydent Joe Biden walczy o Amerykanów. Jesteśmy głęboko wdzięczni za jego służbę dla naszego narodu – zaznaczyła.



