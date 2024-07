Paryż. Zbiorowy gwałt na australijskiej turystce

Jak informuje brytyjski "The Sun", turystka przyleciała do Paryża, aby wziąć udział w koncercie. W sobotę nad ranem 25-letnia kobieta miała zostać zgwałcona zbiorowo przez pięciu mężczyzn. Ukradziono jej również telefon. Do zdarzenia doszło niecały tydzień przed ceremonią otwarcia Igrzysk Olimpijskich.

Prokuratura wszczęła dochodzenie

Kobieta miała zostać zaatakowana około godziny 05:00 rano. Turystce udało się uciec do lokalu z kebabami Dounia przy Boulevard de Clichy, w pobliżu słynnego teatru kabaretowego Moulin Rouge, gdzie wezwała policję.

"25-letnia Australijka relacjonowała funkcjonariuszom, że po ataku musiała uciekać do lokalu w podartej sukience, trzymając bieliznę w ręku. Ofiara została następnie przewieziona do szpitala Bichat, gdzie, według świadków, była zdezorientowana i nie mogła powiedzieć ani słowa po francusku" – czytamy.

Australijka przebywała w Paryżu na festiwalu muzycznym Fête de la Musique. Paryska prokuratura wszczęła dochodzenie, jego elementem jest analiza monitoringu znajdującego się w okolicy zdarzenia.

Policja przekazuje, że "śledztwo w sprawie zarzutu gwałtu zbiorowego, który prawdopodobnie miał miejsce w nocy z 19 na 20 lipca, zostało powierzone drugiemu okręgowi policji sądowej. Śledczy zrobią wszystko, aby szybko zidentyfikować sprawców i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości".

Najbardziej strzeżone Igrzyska w historii

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu będą najbardziej strzeżonymi Igrzyskami w historii. Ma je zabezpieczać ponad 60 tysięcy policjantów i żołnierzy. To największe rozmieszczenie sił mundurowych we Francji od czasów II wojny światowej. W zawodach weźmie udział 10,5 tysiąca uczestników i 15 milionów kibiców.

W piątek 19 lipca rozpoczął się rozejm olimpijski, ustanowiony przez ONZ. Z tej okazji w kościele św. Magdaleny w Paryżu nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore odprawił Mszę świętą. Swoje przesłanie skierował też papież Franciszek.

