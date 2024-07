Ostra krytyka za transparenty w Kongresie USA. Tlaib: Rząd apartheidu w Izraelu

W środę premier Izraela Benjamin Netanjahu wygłosił przemówienie przed Kongresem USA. Część deputowanych Partii Demokratycznej zbojkotowała wystąpienie. W Waszyngtonie odbyło się kilka dużych manifestacji przeciwko uzbrajaniu Izraela przez Amerykę.

Nie wszyscy Demokraci za Netanjahu

Część Demokratów była nieobecna na przemówieniu szefa izraelskiego rządu. W kwestii wojny w Strefie Gazy w formacji występują wyraźne podziały. Nie wszyscy aprobują działania Izraela i część kongresmenów postanowiła zbojkotować wystąpienie Netanjahu.

Wśród tej grupy były m.in. kongresmenki: Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar czy Pramila Jayapal, a także kilku innych przedstawicieli ugrupowania.

Oburzenie na kongresmenkę za transparenty

Na sali była natomiast Rashida Tlaib, która trzymała transparent z napisami: "zbrodniarz wojenny" i "winny ludobójstwa". Jej postawa wywołała falę krytyki ze strony proizraelsko nastawionych polityków i komentatorów politycznych.

"Rashida Tlaib nadal jest absolutnym wstydem" – napisał republikański senator Thom Tillis.

"W innych dzisiejszych wiadomościach Rashida Tlaib została zidentyfikowana jako zbrodniarka wojenna podczas przemówienia premiera Izraela. Wiedzieliśmy, że jest przestępcą, ale nie mieliśmy pojęcia, że brała udział w wojnie i złamała prawo. Nie jesteśmy zaskoczeni" – bulwersował się współpracownik "The Blaze" Allen Mashburn, sugerując ironicznie, że transparent dotyczył Tlaib.

Prezes "Judicial Watch" Tom Fitton potępił kongresmenkę pisząc: "Najnowsze: Zwolennik terrorystów zasiada w Kongresie".

"Tlaib uczyniła z siebie mema" – skomentował reporter Ryan Saavedra.

Kristan Hawkins, prezes organizacji "Students for Life" edytowała zdjęcie, umieszczając na nim napis "Zatrzymajmy aborcje dzieci" nawiązując do jej aborcyjnych poglądów i odpowiedziała: "To prawda, kongresmenko Tlaib!".

Tlaib: Rząd apartheidu w Izraelu dopuszcza się ludobójstwa na Palestyńczykach

Polityk broniła swojego zachowania na X, udostępniając zdjęcie i pisząc: "Nigdy nie wycofam się z mówienia prawdy władzy. Rząd apartheidu w Izraelu dopuszcza się ludobójstwa na Palestyńczykach. Palestyńczycy nie zostaną wymazani. Solidarność ze wszystkimi, którzy są poza tymi murami na ulicach, protestują i korzystają ze swojego prawa do sprzeciwu" – napisała.

Czytaj też:

Byli szefowie IDF i Mossadu piszą do Kongresu USA. "Netanjahu stwarza egzystencjalne zagrożenie dla państwa Izrael"Czytaj też:

Żydowska organizacja protestowała w Kongresie USA przeciwko uzbrajaniu Izraela