Rosja chciała potępienia ataku w Syrii. Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła rezolucję

Tylko trzy z piętnastu państw poparły projekt rezolucji złożony przez Rosję. Za rezolucją opowiedziały się Rosja, Chiny i Boliwia, osiem przeciwko, cztery wstrzymały się od głosu. W projekcie rezolucji Rosja wnioskowała o potępienie przez Radę nalotów jako "agresji" i "naruszenia norm i zasad prawa międzynarodowego". Rosja twardo zaprzecza, jakoby atak chemiczny 7 kwietnia na Dumę, gdzie zginęło ponad 60 osób, był jej dziełem.

Tymczasem projekt rezolucji przygotowała także Francja. Prezentuje on stanowisko Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz właśnie Francji. Rezolucja potępia użycie broni chemicznej w Syrii, a także postuluje utworzenie specjalnej procedury do badania takich zdarzeń. Projekt rezolucji ma charakter kompleksowy i dotyczy aspektów wojskowych, humanitarnych i politycznych sytuacji w Syrii. USA, Wielka Brytania i Francja wzywają do "niezwłocznego rozejmu między wojskami rządowymi i rebeliantami a także stworzenia warunków dla nieskrępowanej pomocy humanitarnej i ewakuacji medycznej chorych i rannych osób cywilnych".

Dyskusja nad projektem ma się rozpocząć w poniedziałek.

Czytaj także:

"Broń chemiczna nie powinna istnieć". Mocne słowa wiceszefa MSZCzytaj także:

Trump dziękuje Francji i Wielkiej Brytanii. "Misja zakończona!"