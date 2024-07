Wielka Brytania. Nożownik zaatakował dzieci

W poniedziałek w Southport w północno-zachodniej Anglii uzbrojony w nóż mężczyzna zranił co najmniej osiem osób. Wśród ofiar są dzieci. Miejscowa policja i media informują o – jak to określono – "poważnym incydencie". Na razie nie podano, kim był sprawca.

Atak nożownika w Southport

Policja przekazała, że mężczyzna został zatrzymany. Zgłoszenie o ataku nożownika wpłynęło na komisariat około południa. W wyniku interwencji mężczyznę zatrzymano, zabezpieczono również narzędzie użyte w ataku. Na miejscu zjawiło się aż 13 karetek i pogotowie lotnicze. Sytuacja została opanowana.

"Służby ratunkowe są w Southport po poważnym incydencie, do którego doszło dziś rano. Zatrzymano jednego mężczyznę i zabezpieczono nóż. Są ofiary. Nie ma szerszego zagrożenia dla społeczeństwa" – napisano na portalu X policji z hrabstwa Meyerside.

Zaatakował dzieci

Jak informują powołując się na świadków lokalne media "do ataku nożownika doszło w pobliżu żłobka". Służby medyczne potwierdziły, że ratownicy medyczni opatrzyli osiem osób z ranami kłutymi.

Lokalny dziennikarz Tim Johnson z "Eye of Southport" powiedział, że "incydent" miał miejsce w klubie dla dzieci Hope of Hart, podało BBC. Relacje świadków potwierdzają, że zaatakowane zostały dzieci.

"Nie ma absolutnie żadnych słów, aby opisać to, co się dzisiaj wydarzyło i modlę się za wszystkie rodziny, których to dotyczy. Trzymajmy ich wszystkich w naszych myślach i prosimy o zaprzestanie spekulacji, dopóki nie zostanie ujawnionych więcej informacji" – napisała w mediach społecznościowych jedna z pracownik Hope of Hart.

"Matki przychodzą tu teraz i krzyczą" – powiedział jeden z lokalnych mieszkańców, cytowany przez "Sky News". "To jak scena z horroru. To jak coś z Ameryki, a nie jak słoneczne Southport" – dodał.

