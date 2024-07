USA szykują pomoc wojskową dla Ukrainy. Dwa pakiety jednocześnie

Ukraina otrzyma jednocześnie dwa pakiety pomocy wojskowej od Stanów Zjednoczonych. Wielkość pierwszego wyniesie 200 mld dolarów – za te pieniądze na Ukrainę trafi broń z amerykańskich arsenałów.

Druga część wsparcia opiewa na 1,5 mld dolarów i zrealizowana zostanie w ramach Inicjatywy Wsparcia Bezpieczeństwa Ukrainy (USAI), która obejmuje szeroki zakres działań, takich jak wsparcie wywiadowcze, szkolenie żołnierzy i dostawa sprzętu.

USA ogłaszają pomoc dla Ukrainy. Pociski, amunicja, sprzęt

Największy pakiet pomocowy zawiera pociski do systemów rakiet przeciwlotniczych HIMARS i NASAMS, amunicję do obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu, rakiety przeciwlotnicze RIM-7 oraz sprzęt do walki elektronicznej.

Ukraina otrzyma także systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4, rakiety kierowane optycznie (TOW), precyzyjnie naprowadzaną amunicję lotniczą, pociski artyleryjskie i moździerzowe, broń strzelecką, materiały wybuchowe i systemy do bezpiecznej łączności.

To 20. pakiet USAI przyznany przez administrację prezydenta USA Joe Bidena. "Stany Zjednoczone będą w dalszym ciągu współpracować z 50 sojusznikami i partnerami, aby zapewnić odważnym obrońcom Ukrainy kluczowe zdolności potrzebne do zwalczania rosyjskiej agresji" – poinformował Pentagon w oświadczeniu.

Ostatnie miesiące prezydentury Bidena. Obiecał Zełenskiemu wsparcie

Wcześniej USA przekazały Ukrainie pakiet pomocy wojskowej o wartości 225 mln dolarów. Stało się to 11 lipca, po spotkaniu prezydentów Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego. W pakiecie znajdował się między innymi system obrony powietrznej Patriot.

Biden obiecał zwiększyć wsparcie dla Kijowa w ostatnich miesiącach swojej prezydentury i uniemożliwić Władimirowi Putinowi wygranie wojny. Amerykański przywódca przekazał także swoje uprawnienia wynikające z ustawy o wsparciu dla Ukrainy szefom Departamentu Skarbu Janet Yellen i Departamentu Stanu Antony'emu Blinkenowi.

