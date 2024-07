Prawosławny oligarcha Konstantin Małofiejew, jeden z kluczowych ideologów moskiewskiego konserwatyzmu imperialnego, występując na antenie swojej własnej telewizji Tsargrad, przestrzegał przed nadmierną wiarą w to, że kandydat Republikanów jest dla Rosji dobrym wyborem. O Trumpa pytał go prowadzący Jurij Prońko. Małofiejew stwierdził, że w Rosji jest wielu „żdunów Trumpa”. „Żdun” (od rosyjskiego żdać – czekać) to pojęcie, którym na Ukrainie określa ślę tych, którzy czekają na „wyzwolenie” przez armię rosyjską. Kremlowska propaganda przejęła tę terminologię, stosując ją z kolei wobec tych, którzy na okupowanych terenach czekają na wyzwolenie przez Siły Zbrojne Ukrainy. Tak czy inaczej, zdaniem Małofiejewa „żduny Trumpa” się mylą.