Nieoficjalnie: Ukraina otrzymała pierwszą partię myśliwców F-16

Jak informuje Bloomberg, na Ukrainę dotarła pierwsza dostawa myśliwców F-16. Termin przekazania amerykańskich samolotów upływa z końcem lipca, ale został on dotrzymany. Dokładna liczba maszyn nie jest znana, ale bardzo prawdopodobne, że myśliwców jest niewiele.

Rzeczniczka Ministerstwa Obrony Ukrainy Diana Dawtyan na razie odmówiła komentarza.

Zdaniem dziennikarzy, nawet jeśli początkowo liczba samolotów będzie niewielka, z czasem pomogą one Kijowowi zbudować potencjał do osłabiania przewagi powietrznej Rosji.

F-16 dla Ukrainy

Dotarcie myśliwców na Ukrainę zajęło ponad rok. Prezydent Joe Biden wycofał sprzeciw wobec wysłania F-16 w maju 2023 r. Eksperci wskazują, że F-16 mogą pomóc Ukrainie, ale piloci i żołnierze muszą wystrzegać się rosyjskich ataków rakietowych, które zagrażają maszynom.

Jednym z głównych ograniczeń jest niewielka liczba pilotów zdolnych do latania na F-16 – pisze "The New York Times", powołując się na ukraińskie i amerykańskie wojsko. Oczekuje się, że w ramach programów amerykańskich, holenderskich i duńskich przeszkolonych zostanie w tym roku około 20 pilotów – twierdzą amerykańscy urzędnicy.

Cytowani przez "NYT" dowódcy lotnictwa tłumaczą, że do każdego samolotu przydziela się zwykle dwóch pilotów, aby mogli oni na zmianę uczestniczyć w misjach, odpoczywać, trenować itp. Tym samym w tym roku ukraińskie siły powietrzne będą mogły w misjach bojowych wykorzystać co najwyżej około dziesięciu F-16 – zwraca uwagę amerykański dziennik.

Szef ukraińskiej armii gen. Ołeksandr Syrski powiedział w wywiadzie dla brytyjskiej prasy w zeszłym tygodniu, że Ukraina nie wyśle myśliwców F-16 na pierwszą linię frontu ze względu na ryzyko ich zestrzelenia.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w maju, że Rosjanie używają 300 samolotów do ataków na terytorium Ukrainy. – Aby temu przeciwdziałać, potrzebujemy co najmniej 120 do 130 myśliwców F-16 – ocenił.

