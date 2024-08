"Skandaliczne". Trump reaguje na zachowanie reporterki ABC News

Z zaproszenia na konwencję wystosowanego do obu kandydatów, nie skorzystała Kamala Harris, obecnie piastująca stanowisko wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.

Kamala Harris od momentu podmiany za niedołężnego Joe Bidena, wciąż jeszcze nie zwołała żadnej konferencji prasowej, dającej szansę na zadawanie jej jakichkolwiek pytań i zapoznanie się z programem jej kampanii. Wszystkie jej dotychczasowe wystąpienia, zresztą, jak i jej poprzednika w wyścigu do Białego Domu Joe Bidena oparte są na filarach:



1. Trump jest złem wcielonym,

2. Promocja aborcji pod hasłem "prawa reprodukcyjne kobiet",

3. Promocja ideologii "gender",

4. Budowaniu podziałów w społeczeństwie.

Do zadawania pytań wytypowano trzy kobiety: Rachel Scott z ABC News, Harris Faulkner z FOX News oraz Kadię Goba z Semafor.

Niestety, już na wstępie Rachel Scott, w typowym dla siebie i swojej stacji napastliwym tonie zaatakowała Donalda Trumpa sugerując mu rasistowskie traktowanie czarnych dziennikarzy, a następnie występując niejako w roli adwokat Kamali Harris, zażądała zweryfikowania jego opinii na temat kandydatki Demokratów, która jakoby to została wiceprezydentem w oparciu o schemat ideologii DEI – Diversity, Equity, Inclusion (różnorodność, równość, niewykluczanie).



Należy wyjaśnić, że administracja Bidena od samego początku funkcjonowania chwali się zatrudnianiem z klucza różnorodności rasowej, kulturowej i genderowej. Sam Biden od lat nieustannie podkreśla kolor swojej wiceprezydent oraz jej afro- indyjskie pochodzenie.



Trump, który znany jest z nieugiętej postawy wobec napastliwych dziennikarzy mediów mainstreamowych, których określa zresztą mianem Fake-News, natychmiast skontrował dziennikarkę ABC News. W kolejnych pytaniach Rachel Scott atakowała wybranego przez Trumpa kandydata na wiceprezydenta, J.D Vance'a za jego prorodzinne wypowiedzi. Sytuację ratowała swoją obiektywnością i klasą dziennikarka FOX News Harris Faulkner.



Niebywałe, że zaproszony gość, a do tego były prezydent traktowany jest przez swoich gospodarzy w tak nieelegancki sposób. Niestety, ale stało się już normą, że lewacki mainstream zachowuje w ten sposób wobec polityków konserwatywnych, gdy tymczasem z prawdziwą estymą, delikatnością traktuje polityków Partii Demokratycznej zadając im pytania "soft ball".

Postawę Trumpa w czasie sesji pytań i odpowiedzi świetnie określił komentator FOX New Lary Kudlow, mówiąc: "Donald Trump wszedł do jaskini lwa, stanął przed Konwencją Czarnych Dziennikarzy i wyszedł z tego wielkim zwycięzcą. To jest temat na riff" (termin w muzyce).

Quis ut Deus

Czytaj też:

Trump: Mnie nie można kontrolować, a Kamala Harris jest marionetkąCzytaj też:

Trump: Nie wiem jak katolik może głosować na Demokratów