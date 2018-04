USA: Nie żyje Barbara Bush, żona i matka amerykańskich prezydentów

Była pierwsza dama cierpiała na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. W ostatnich dniach jej stan znacznie się pogorszył. Zrezygnowała z pomocy medycznej i poprosiła lekarzy, by skupili się na tym, aby nie odczuwała bólu.

Agencja Associated Press pisze, że w Białym Domu pamięta się jej bezpretensjonalność, prostotę i cięty język. Jak zauważają komentatorzy w USA, Barbara Bush cieszyła się większą popularnością niż jej mąż.

"Do końca zmuszała nas do zachowania czujności, nie przestając pobudzać do śmiechu" – napisał w specjalnym oświadczeniu po śmierci matki jej syn George W. Bush, który urząd prezydenta USA sprawował w latach 2001-2009.