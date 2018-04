"WP": Tajne spotkanie szefa CIA z Kim Dzong Unem

Zdaniem gazety do rozmów z Kim Dzong Unem w Pjongjangu miało dojść w okresie Wielkanocy. Według amerykańskich komentatorów to etap przygotowań do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą komunistycznego reżimu.

Wizyta obecnego szefa CIA miała być utrzymana w tajemnicy. Amerykańska administracja nie potwierdza, że do takiego spotkania rzeczywiście doszło. Donald Trump przyznał jednak, że Waszyngton zaczął rozmawiać z Pjongjangiem bezpośrednio.

Do spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej ma dojść na przełomie maja i czerwca. Jak donoszą amerykańskie media, głównym tematem rozmów Trumpa i Kima ma być przyszłość północnokoreańskiego programu atomowego.