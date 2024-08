"Zielona rewolucja" w Watykanie: Stacje ładowania i panele słoneczne

Podkreślono, że to kolejny krok w kierunku zrównoważonej mobilności i ochrony klimatu, co wpisuje się w strategię papieża Franciszka. W listopadzie ub. roku ogłoszono, że Watykan chce do 2030 r. całkowicie przekształcić swoją flotę pojazdów w samochody elektryczne. Część żandarmerii watykańskiej jeździ już autami o napędzie elektrycznym.

Ponadto pod koniec czerwca Papież zadecydował, że w przyszłości całe Państwo Watykańskie powinno być zasilane energią słoneczną. W tym celu nakazał budowę dużego kompleksu solarnego na należącym do Watykanu terenie pod Rzymem w Santa Maria di Galeria. Jednym z najważniejszych działań w tym kontekście jest instalacja systemów fotowoltaicznych przy wejściach do Muzeów Watykańskich i na magazynach.

Troska o dywersyfikację źródeł energii

Odpowiedzialny dyrektor Dyrekcji Infrastruktury i Usług Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, Salvatore Farina wyjaśnił, że szczególnie interesują go strategie zwiększania efektywności energetycznej i dywersyfikacji źródeł energii.

Wprowadzenie technologii przyjaznych dla środowiska stanowi etyczny i kulturowy punkt zwrotny o ogromnym znaczeniu dla Watykanu – podkreślił emerytowany generał. 66-letniego byłego szefa sztabu armii włoskiej w latach 2018-2021 papież mianował na to stanowisko w lutym. Podlegają mu na przykład wydziały budownictwa, budowy instalacji i ogrodnictwa.

Gen. Farina był od marca 2016 do lutego 2018 roku naczelnym dowódcą Europejskiego Dowództwa NATO Brunssum w Holandii. Po trzech latach służby jako szef sztabu armii włoskiej, przeszedł na emeryturę w 2021 roku.

Informując o tym media przypomniały, że już w swojej encyklice "Laudato si" z 2015 roku Franciszek wykazał swoją determinację, aby uczynić świat miejscem bardziej zrównoważonym i przyjaznym dla środowiska. Według portalu biopianeta.it wizja ta jest obecnie realizowana w sercu chrześcijaństwa poprzez wprowadzenie zielonych technologii i inicjatyw zrównoważonych ekologicznie. Nawet jeśli konkretny wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi jest niewielki ze względu na wielkość Watykanu, inicjatywa pokazuje, że nawet małe państwo może być inspirującą "latarnią morską", jeśli chodzi o ochronę środowiska.

