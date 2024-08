Premier Danii uderzona przez Polaka. Jest decyzja sądu

Do przestępstwa doszło 7 czerwca na placu Kultorvet w centrum Kopenhagi. Premier Frederiksen, będąca szefową socjaldemokratów, brała udział w kampanii kandydatki swojej partii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W wyniku ataku ze strony polskiego napastnika, Mette Frederiksen doznała lekkiego urazu kręgosłupa na odcinku szyjnym. Polityk została przewieziona do szpitala, ale uraz okazał się niegroźny i szybko wróciła do swoich obowiązków.

Wielu ministrów duńskiego rządu wyraziło swoją dezaprobatę dla agresji. "Każdy atak na wybranego w wyborach polityka to atak na całą naszą demokrację" – oświadczył minister kultury Jakob Engel-Schmidt. "To nie jest Dania" – powiedział minister obrony Troels Lund Poulsen. Także Peter Skaarup z partii Duńscy Demokraci potępił atak. To samo uczynił szereg zagranicznych polityków, m.in. premier Szwecji Ulf Kristersson.

Polak uderzył premier Danii. Usłyszał wyrok

Mężczyzna, który we wtorek stanął przed sądem, miał podbiec do szefowej duńskiego rządu i, mimo obecności funkcjonariuszy ochrony, uderzyć ją w ramię. Premier Frederiksen z niewielkim urazem trafiła do szpitala na badania kontrolne. 39-letniemu Polakowi, od kilku lat mieszkającemu i pracującemu w Danii, za atak na osobę pełniącą funkcję publiczną groziło do ośmiu lat więzienia.

Oskarżony do końca nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu. W toku śledztwa zeznał, że nie pamięta zdarzenia. Badania potwierdziły, że napastnik był pod wpływem alkoholu i narkotyków.

W środę przed południem kopenhaski sąd wydał wyrok w tej sprawie. Duński publiczny nadawca DR poinformował, że Polak został skazany na cztery miesiące więzienia. Mężczyzna zostanie również deportowany z Danii. Nałożono na niego sześcioletni zakaz wjazdu do tego kraju. DR informuje, że obywatel Polski był sądzony również za inne sprawy. W duńskiej stolicy miał dokonywać publicznego negliżu.

