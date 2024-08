Pierwszy wywiad Bidena od czasu rezygnacji. Mówił o przekazaniu władzy

Prezydent USA Joe Biden udzielił pierwszego wywiadu od czasu, kiedy ogłosił, że nie będzie się ubiegał o reelekcję. Rozmowa w całości zostanie wyemitowana w najbliższą niedzielę na antenie CBS News. Stacja opublikowała fragmenty z wypowiedziami przywódcy Stanów Zjednoczonych.

Amerykański polityk został zapytany, czy jeżeli Donald Trump przegra w listopadowych wyborach prezydenckich, to w kraju dojdzie do pokojowego przekazania władzy.

Biden ostrzega przed Trumpem

– Nie jestem pewien, czy jeśli Donald Trump przegra, to dojdzie do pokojowego przekazania władzy. On ma na myśli to, co mówi, a my nie traktujemy go do końca poważnie. Chodzi o wszystkie te słowa, że "jeśli przegramy, to będzie krwawa łaźnia, skradzione wybory" – stwierdził Joe Biden. – Nie możesz kochać swojego kraju tylko wtedy, gdy wygrywasz – dodał.

Prezydent USA przypomniał tym samym wydarzenia ze stycznia 2021 r. i szturm na Kapitol. Tłum zwolenników Donalda Trumpa zaatakował wówczas budynek Kongresu w Waszyngtonie. Sympatycy Partii Republikańskiej próbowali uniemożliwić zatwierdzenie wyboru Bidena. Zamieszki kosztowały życie pięciu osób, w tym policjanta.

Trump udzieli "ważnego wywiadu"

Kandydat Republikanów na prezydenta USA Donald Trump zapowiedział, że udzieli "ważnego wywiadu" właścicielowi platformy X Elonowi Muskowi. "W poniedziałkowy wieczór [12 sierpnia – przy. red.] udzielę ważnego wywiadu Elonowi Muskowi. Szczegóły wkrótce" – poinformował w swoim serwisie społecznościowym Truth Social Trump. Musk nie zabrał jeszcze głosu w tej sprawie.

Były prezydent zapowiedział rozmowę z właścicielem platformy X w dniu, w którym jego rywalka w wyborach, Kamala Harris, ogłosiła, że gubernator Minnesoty Tim Walz jest kandydatem na wiceprezydenta w jej administracji. Walz stoi na czele Stowarzyszenia Demokratycznych Gubernatorów. Wcześniej, przez 12 lat, zasiadał w Kongresie. W ciągu ostatniego tygodnia wygłosił kilka mocnych słów przeciwko Republikanom. Donalda Trumpa i J.D. Vance'a określił jako "dziwnych kolesi".

