Egipski sportowiec aresztowany w Paryżu. Napaść na tle seksualnym

Policja nie podała do wiadomości publicznej nazwiska mężczyzny, ale uczyniła to egipska reprezentacja olimpijska. 26-letni Mohamed Ibrahim El-Sayed to brązowy medalista z Tokio 2020 w dyscyplinie zapasów grecko-rzymskich (kategoria poniżej 67 kg).

Mohamed Ibrahim El-Sayed zatrzymany w Paryżu

Egipcjanin został zatrzymany około 5 rano przed jedną z kawiarni na nabrzeżu Austerlitz w 13. dzielnicy Paryża. Z informacji przekazywanych przez francuskie media, napaść miała dotyczyć klientki baru.

Francuska gazeta "Le Parisien" przekazała, że w trakcie zatrzymania przez funkcjonariuszy El-Sayed miał być w stanie głębokiego upojenia alkoholowego. Zapaśnik usłyszał zarzuty napaści na tle seksualnym.

Sportowiec zakończył swój udział w igrzyskach olimpijskich w środę, kiedy przegrał z Hasratem Jafarovem z Azerbejdżanu, który zdobył brązowy medal.

Po przegranej, sportowiec miał obejrzeć finałowe starcie w swojej kategorii, jednak po jego zakończeniu nie powrócił do siedziby swojego zespołu i wyłączył też swój telefon.

Egipcjanin może zostać trwale wykluczony

Egipskiemu zawodnikowi grozi dożywotnie wykluczenie z zawodów. Komitet Olimpijski opublikował oświadczenie, w którym przekazał o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie.

"Jeśli zarzuty zostaną potwierdzone, zapaśnikowi grozi trwałe zawieszenie i wykluczenie z udziału zarówno w zawodach krajowych jak i międzynarodowych" – napisano w wydanym komunikacie.

