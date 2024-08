"FBI ukrywa dane dotyczące zamachu na Trumpa"

FOIA to akt prawny, w oparciu, o który obywatel USA oraz organizacje uzyskują dostęp do informacji, często ukrywanych przez agendy rządowe. Watch Dog poprosił o wszystkie dane związane ze współpracą FBI z Secret Service, która była odpowiedzialna za ochronę 45. prezydenta USA. Chodziło o materiały ze śledztwa, które prowadzi FBI po próbie zabójstwa byłego prezydenta, a jednocześnie republikańskiego kandydata w wyścigu do Białego Domu.

We wniosku z 26 lipca Judicial Watch zażądało całej dokumentacji FBI, w tym e-maili, rozmów, wiadomości tekstowych, nagrań wideo i audio, zdjęć, rysunków, kalendarzy, protokołów spotkań, informacji i raportów wywiadowczych, biuletynów, surowych danych wywiadowczych, surowych raportów o groźbach, korespondencji, oświadczeń, listów, raportów, odpraw, prezentacji, notatek oraz innych form zapisów dotyczących przygotowań i koordynacji z Secret Service ws. wiecu byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, który w ramach kampanii prezydenckiej odbył się w Butler w Pensylwanii 13 lipca. Prośba dotyczyła materiałów od 15 czerwca 2024 r. do chwili obecnej.

Judicial Watch niestrudzenie podejmuje kolejne kroki w ramach przygotowań do postępowania sądowego. – Czy w zamach na Trumpa były zaangażowane inne osoby? Jeśli nie, to dlaczego FBI używa wymówki polegającej na ochronie czyjegoś prawa do sprawiedliwego procesu, po to aby ukryć dane dotyczące skandalicznych zaniedbań i błędów FBI i Secret Service w ochronie Trumpa przed niemal udanym zamachem – powiedział Tom Fitton, prezes Judicial Watch. – Administracja Biden-Harris prowadzi pierwszoligowe tuszowanie bliskiego zabójstwa byłego prezydenta USA – podsumował Fitton.

FBI odrzuciło prośbę, powołując się na zapis, który ma zastosowanie do informacji, które „można zasadnie oczekiwać, że będą kolidować w egzekwowaniu prawa".