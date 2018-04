Koniec napięcia na linii Moskwa-Waszyngton? Trump zaprosił Putina do Białego Domu

Informacje o telefonicznej rozmowie Władimira Putina i Donalda Trumpa podało kilka agencji informacyjnych oraz szef rosyjskiego MSZ. Jak twierdzi Siergiej Ławrow, prezydent USA miał nie tylko zaprosić Putina do USA, ale stwierdzić, że będzie szczęśliwy goszcząc prezydenta Rosji w Białym Domu.

W rozmowie z agencją RIA Novosti, Ławrow stwierdził też, że prezydenci Rosji i USA nie pozwolą na zbrojną konfrontację pomiędzy tymi dwoma krajami. – Mówiąc o ryzyku konfrontacji militarnej, jestem pewny w 100 proc., że wojska rosyjskie i amerykańskie, na to nie pozwolą oraz oczywiście nie pozwoli na to żaden z prezydentów (...) poza wszystkim, to są przecież przywódcy wybrani przez ludzi – odpowiedzialni za ich spokój – stwierdził Ławrow.