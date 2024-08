Pistolecik Thierry’ego

Prawdziwy twardziel nigdy nie straszy i nie odgraża się – jeśli może zastrzelić i jest zdecydowany to zrobić, to wyjmuje pistolet i zabija; dopóki nie jest, dopóty trzyma fason. No, ale nie każdy czytał za młodu Chandlera. Unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług, Thierry Breton, na pewno nie czytał, bo właśnie postanowił się napuszyć i postraszyć Elona Muska.