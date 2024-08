Czy mężczyźni będą dopuszczeni do sportu kobiet? Sąd Najwyższy USA podjął decyzję

Stosunkiem głosów 5 do 4 amerykański Sąd Najwyższy unieważnił ustawę Title IX, popieraną przez prezydenta Joe Bidena i wiceprezydent Kamalę Harris. Przepisy umożliwiały starty biologicznych mężczyzn deklarujących się jako kobiety w kobiecych dyscyplinach sportowych oraz korzystanie z zaplecza sportowego, w tym damskich toalet, akademików oraz szatni.

USA. Sport kobiet nie dla mężczyzn

Wcześniej wiele stanów walczyło z tego typu praktykami na własną rękę. Np. gubernator Arkansas Sarah Huckabee-Sanders, polityczna stronniczka Donalda Trumpa, w 2023 r. zatwierdziła prawo, które zabroniło chłopcom wchodzenia do żeńskich toalet. – Arkansas nie zamierza pisać od nowa reguł biologii tylko po to, by zadowolić garstkę skrajnie lewicowych aktywistów – podkreśliła wówczas rzecznik gubernator.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat kolejne stany podejmowały ustawy zakazujące biologicznym mężczyznom rywalizacji w zawodach sportowych z kobietami, a Partia Republikańska przy sprzeciwie Partii Demokratycznej, forsowała taki akt normatywny na poziomie ogólnokrajowym.

Rewolucyjna ustawa unieważniona

Amerykańska ustawa Title IX była promowana i zatwierdzona przez prezydenta Joe Bidena i popierana przez wiceprezydent Kamala Harris. Według autorów miała wspierać osoby transseksualne i przeciwdziałać dyskryminacji, w praktyce promowała w sporcie skrajnie lewicowe, rewolucyjne koncepcje.

Jak się okazało, ostatecznie Sąd Najwyższy USA unieważnił niebezpieczną ustawę. Co jednak zaskakujące, za jej utrzymaniem głosował konserwatywny sędzia Neil Gorsuch.

Gdyby ustawa nie została zablokowana przez sędziów Sądu Najwyższego, przepisy wprowadzałyby możliwość konkurowania w sporcie biologicznych mężczyzn z kobietami. Przepisy Title IX pozwalałyby także na korzystanie z damskich toalet przez biologicznych mężczyzn podających się za kobiety. Osoby takie mogłoby również przebywać w damskich szatniach, a także akademikach i innych miejscach przeznaczonych wyłącznie dla kobiet.

Petycja do Sądu Najwyższego

Jeszcze przed decyzją do Sądu Najwyższego wpłynęła petycja podpisana przez 102 kobiety uprawiające zawodowo sport. Reprezentowały one 26 amerykańskich stanów i wzywały do zablokowania genderowej ustawy, argumentując m.in., że testy sprawności fizycznej pokazują, jaka różnica występuje między mężczyznami i kobietami w każdym wieku.

"Coraz większa liczba kobiet i dziewcząt doświadcza upokarzającego i szkodliwego doświadczenia bycia zmuszaną do rywalizacji z mężczyznami identyfikującymi się jako osoby transpłciowe w kategorii sportów kobiecych" – czytamy w piśmie. "Trudno wyrazić ból, upokorzenie, frustrację i wstyd, których doświadczają kobiety, gdy są zmuszane do rywalizacji z mężczyznami w sporcie. To publiczne zawstydzenie i cierpienie, wykluczenie z własnej kategorii kobiet" – dodano.

