Czy Facebook będzie płatny?

Jacek Przybylski: Czy Facebook powiadomił już wszystkich 87 mln użytkowników, że ich dane zostały nielegalnie zdobyte przez Cambridge Analytica?

Ime Archibong: Powiadomienia o tym, że czyjeś dane mogłyby zostać wykorzystane przez Cambridge Analytica, zaczęliśmy wysyłać w połowie kwietnia. W tej sprawie przyjęliśmy bardzo konserwatywną postawę, a więc wysłaliśmy wiadomości do wszystkich, których dane mogły zostać zdobyte, bo korzystały z aplikacji „This Is Your Digital Life” lub z aplikacji tej skorzystali ich znajomi. Chodzi o 87 mln użytkowników na całym świecie, w tym niemal 60 tys. w Polsce. Wszystkie te osoby powinny już otrzymać stosowne powiadomienia. Jest jeszcze jeden sposób, aby samodzielnie upewnić się, że nasze dane nie zostały pozyskane. Wystarczy wejść na stronę centrum pomocy Facebooka (Facebook.com/help) i w okienku wyszukiwania wpisać Cambridge Analytica. Wówczas można się upewnić, czy nasze dane nie zostały przekazane przez aplikację „This Is Your Digital Life”.