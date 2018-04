Prosto spod fartuszka

Jeśli ktoś słysząc o muzeum masonerii w Paryżu, spodziewał się ciemnych sal, aury tajemniczości i zasłaniania oczu chustą – to się rozczaruje. Do Musée de la Franc-Maçonnerie może wejść każdy, a wstęp jest wolny. Rue Cadet, przy której znajduje się ekspozycja, to solidna mieszczańska IX dzielnica Paryża.