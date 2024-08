Oskarżenie ma miejsce w ramach sprawy wniesionej przez Huntera Bidena przeciwko urzędowi skarbowemu, a dokładniej wymierzonej w agentów-sygnalistów, Gary'ego Shapleya i Josepha Zieglera, którzy zeszłego lata ujawnili, w jaki sposób federalne organy ścigania utrudniały dochodzenie i ściganie Huntera Bidena oraz innych osób powiązanych z Bidenem w międzynarodowej operacji polegająca na handlu wpływami, które zapewniał Joe Biden.

Wiedząc, że nie da się dłużej udawać markowanego śledztwa przeciwko synowi prezydenta, Departament Sprawiedliwości pospieszyło z przygotowaniem ugody z Hunterem Bidenem. W rzeczywistości była to próba ochrony go przed poważnymi konsekwencjami prawnymi wynikającymi z jakichkolwiek powiązań z ojcem – odizolowanie prezydenta, a jednocześnie pozwolenie na zachowanie twarzy przez prokuraturę.

Kiedy ugoda rozpadła się w wyniku przesłuchania przez sędzię stanu Delaware, Maryellen Noreiki, zmusiło to Departament Sprawiedliwości do reakcji. Żeby naprawić sytuację, prokurator generalny Merrick Garland mianował prokuratora USA Davida Weissa, głównego prokuratora w sprawie Huntera Bidena, na stanowisko prokuratora specjalnego Po latach chronienia Bidenów i doprowadzenia do przedawnienia poważnych przestępstw, jego zespół postawił Hunterowi zarzuty dotyczące posiadania broni w Delaware oraz zarzuty uchylania się od płacenia podatków w toczącej się sprawie w Kalifornii. Jednak zarzuty wciąż pozostają poza rodzinnym biznesem Bidenów.

Agenci Urzędu Skarbowego, Shapley i Ziegler twierdzą, że spotkali się z represjami za zgłaszanie właściwymi kanałami informacji do Kongresu, a tym samym narodowi amerykańskiemu. Urząd wycofał Shapleya i Zieglera ze sprawy po tym, jak zespół prawny Bidena lobbował w Departamencie Sprawiedliwości, aby ścigać obu agentów.

Prawnicy Huntera Bidena nie tylko oczerniali tę dwójkę w pozwie złożonym do sądu, ale jesienią ubiegłego roku wnosząc pozew przeciwko Urzędowi Skarbowemu, zarzucili sygnalistom i ich prawnikom niezgodne z prawem ujawnienie poufnych informacji podatkowych Huntera.

