Węgry tłumaczą, dlaczego pomoc już nie dla wszystkich Ukraińców. Kryterium jest jasne

Na Węgrzech weszło w życie rządowe rozporządzenie, zgodnie z którym prawo do pomocy państwa nie przysługuje już wszystkim, którzy przybyli z Ukrainy, tylko uchodźcom z terenów bezpośrednio dotkniętych rosyjską inwazją.

W związku ze zmianą prawa pomoc węgierska nie przysługuje m.in. Ukraińcom z Zakarpacia, gdzie nie ma frontu. W środę węgierska telewizja poinformowała, że przepisy objęły ponad 120 osób, głównie dzieci wraz z matkami w mieście Kocs w powiecie Komarom-Esztergom. Według telewizji nie mają oni teraz gdzie mieszkać. Nie jest to do końca prawda, na co zwrócił uwagę przedstawiciel władz w Budapeszcie.

Węgry ograniczyły pomoc dla Ukraińców. Eksmitowane kobiety i dzieci nie zostaną bez wsparcia

Odnosząc się do tej sprawy szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas przekazał, że węgierskie działania nie są odosobnione. Nie wchodząc w szczegóły polityk powiedział, że podobne ograniczenia wsparcia z kieszeni podatników dla osób ubiegających się o azyl zostały wprowadzone w Czechach, Polsce i Rumunii.

– Cztery tys. osób żyło bez pracy za pieniądze państwa węgierskiego – zwrócił uwagę szef kancelarii premiera. Mówiąc konkretnie o Kocs, Gulyas zaznaczył, że kwestia pomocy eksmitowanym ukraińskim kobietom i dzieciom jest ustalana z przedstawicielami Pomocy Maltańskiej, którzy już wczoraj zapewnili uchodźcom miejsce, gdzie te osoby mogłyby spędzić noc.

Jasne kryterium. Pomoc dla uchodźców z terenów bezpośrednio dotkniętych inwazją

Na bazie rządowego rozporządzenia administracja będzie co miesiąc aktualizowała listę terytoriów. Znajduje się na niej trzynaście regionów Ukrainy. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, ilu Ukraińców straciło prawo do pomocy ze strony węgierskiego państwa.

Na bazie nowych przepisów, tylko Ukraińcy, których ostatni oficjalny adres na Ukrainie znajdował się na obszarze bezpośrednio dotkniętym operacjami wojskowymi, kwalifikują się do wsparcia państwa, które obejmuje bezpłatne zakwaterowanie i zasiłek socjalny.

Dekret rządowy nr 134 zmienia ustawodawstwo sięgające 2022 r. i początku pełnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Warto przypomnieć, że udzieliły Ukrainie gigantycznej pomocy. W 10-milionowym kraju było w pierwszej fazie wojny ponad 500 tys. uchodźców. Ukraińskie dzieci poszły do węgierskich szkół, a żołnierze byli leczeni w szpitalach.

