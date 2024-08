Szwajcaria: Sondaż wśród wiernych przed wyborem nowego biskupa

Dotychczasowy ordynariusz bp Markus Büchel, w dniu swoich 75. urodzin (9 sierpnia), złożył rezygnację na ręce papieża Franciszka. Ten poprosił go o pozostanie na stanowisku do czasu mianowania następcy.

"Kapituła katedralna ma trzy miesiące na przygotowanie się do wyborów” – czytamy na stronie internetowej diecezji, która rozpoczęła konsultacje z grupami kościelnymi, pytając wiernych: "Jakie cechy musi posiadać kandydat, aby dotrzeć do ludzi diecezji Sankt Gallen i być w stanie jak najlepiej sprostać wyzwaniom współczesnego Kościoła i świata?”.

"Kapituła katedralna chciałaby dowiedzieć się od ciebie, jakie masz oczekiwania wobec nowego biskupa” – czytamy w ankiecie opublikowanej na diecezjalnej stronie internetowej. Proces wyłaniania kandydatów obejmuje też możliwość dyskusji w grupach, by uczynić go bardziej synodalnym. Zachęcono, by do tej dyskusji włączyli się również wierni z innych wyznań chrześcijańskich.

Sondaż przed wyborem biskupa

Włoska agencja SIR informuje, że zebrane opinie, które muszą dotrzeć do 9 września zostaną przetworzone przez Szwajcarski Instytut Duszpastersko-Socjologiczny (SPI). Na tej podstawie kapituła katedralna sporządzi listę sześciu nazwisk księży z diecezji Sankt Gallen, która zostanie wysłana do Rzymu w celu weryfikacji. Następnie lista wróci do kapituły, która podejmie decyzję w porozumieniu z Kolegium Katolickim kantonu Sankt Gallen, instytucją, która ma możliwość wskazania trzech z sześciu kandydatów jako nieodpowiednich. Nazwisko wybrane przez kapitułę zostanie przekazane papieżowi Franciszkowi do nominacji.

Podobna procedura została już zastosowana przy mianowaniu biskupa Büchela w 2006 roku i jego poprzednika, biskupa Ivo Fürera w 1995 roku.

