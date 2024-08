Trump z rodzinami ofiar nielegalnych imigrantów w Arizonie. Wskazał pierwszą grupę do deportacji

Donald Trump zapewnia, że jeśli zostanie wybrany na urząd prezydenta USA natychmiast zostanie rozpoczęta największa w historii USA operacja deportacji nielegalnych imigrantów.

W czwartek kandydat Republikanów przybył do powiatu Cochise w Arizonie, gdzie poruszył kwestię nielegalnej imigracji przez południową granicę. Podczas przemówienia dla mediów byłemu prezydentowi towarzyszyli bliscy ofiar zamordowanych przez nielegalnych imigrantów.

Donald Trump obiecuje deportacje. Na początek przestępcy

Konferencja Trumpa została zorganizowana przy murze granicznym, którego budowę zapoczątkował, ale została ona porzucona przez administrację Bidena. – Kiedy wygramy w listopadzie, zakończymy koszmar graniczny Kamali Harris” — obiecał Trump. Polityk powiedział, że koszt deportacji milionów nielegalnych imigrantów jest uzasadniony w porównaniu z utrzymywaniem tych osób. Trump powiedział, że w pierwszej kolejności deportowani zostaną przestępcy.

Donald Trump w trakcie swoje pierwszej kadencji, starał się w Kongresie o fundusze na budowę muru wzdłuż granicy USA-Meksyk – kosztownego projektu, na którego sfinansowanie władza ustawodawcza nigdy nie wyraziła zgody. Ostatecznie zdobył środki, przekierowując fundusze z innych części budżetu Pentagonu.

Trump ostro skrytykował Kamalę Harris i jej kandydata na wiceprezydenta, Gubernatora Minnesoty, Tima Walza. Obwinił Harris i prezydenta Joe Bidena o "rozpętanie śmiertelnej plagi przestępczości migracyjnej" w USA.

Z Republikaninem rodziny ofiar migrantów

Byłemu prezydentowi towarzyszyły rodziny ofiar, które zostały zabite przez nielegalnych imigrantów, w tym matka Jocelyn Nungaray, 12-latki zamordowanej w Teksasie. – Naprawdę, naprawdę, naprawdę chcę, żeby wszyscy wzięli pod uwagę, jak ważna jest kontrola graniczna, ponieważ tracimy bardzo niewinnych ludzi na rzecz bardzo odrażających przestępstw, które w ogóle nie powinny mieć miejsca — powiedziała Alexis Nungaray.

Z Trumpem w Arizonie pojawili się jego ważni doradcy m.in. Corey Lewandowski, Chris LaCivita i Susie Wiles. W wizycie na granicy wziął udział także przewodniczący Komitetu Narodowego Republikanów Michael Whatley. Sondaże wskazują, że Ariozona jest w tym roku swing states.

Przesłanie Republikanów do imigrantów

Podczas lipcowej konwencji Partii Republikańskiej w Milwaukee o problemie z imigrantami mówił Trump, jego kandydat na wiceprezydenta JD Vance, a także w znacznej części swojego przemówienia Vivek Ramaswamy, który obiecał, że południowa granica zostanie zamknięta już pierwszego dnia oraz wyraził przesłanie partii do legalnych i nielegalnych migrantów.

Ramaswamy zwrócił się do czarnoskórych obywateli, zaznaczając, że Republikanie chcą dla nich dokładnie tego samego, czego dla każdego Amerykanina. – Bezpieczne dzielnice, czyste ulice, dobra płaca, lepsze życie dla Twoich dzieci, wymiar sprawiedliwości, który traktuje wszystkich jednakowo, niezależnie od koloru skóry i politycznych przekonań – podkreślił.

Ramaswamy powiedział, że każdy legalny imigrantów w USA zasługuje na możliwość zapewnienia lepszego życia swoim dzieciom w Ameryce. – Ale nasze przesłanie do każdego nielegalnego imigranta jest następujące: zawrócimy was do kraju pochodzenia. Nie dlatego, że jesteście złymi ludźmi, ale ponieważ złamaliście prawo – wskazał.

