Prezydent w Kijowie: Bez niepodległej Ukrainy trudno myśleć o niepodległej i bezpiecznej Polsce

Ukraina obchodzi dziś Dzień Niepodległości. W social mediach prezydenta Zełenskiego opublikowano 13-minutowe nagranie pokazujące ukraińskie ziemie i migawki z obrony przed rosyjską inwazją. Polityk mówił, że Rosjanie prędzej czy później doczekają się sprawiedliwej odpowiedzi.

W oficjalnych uroczystościach uczestniczy Andrzej Duda. Prezydent złożył kwiaty pod Ścianą Pamięci Poległych za Ukrainę, a następnie wygłosił przemówienie w obecności innych dygnitarzy oraz przedstawicieli władz Ukrainy m.in. Wołodymyra Zełenskiego.

Dud: Święto niepodległości całej Europy Środkowej

– To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być dziś w Kijowie po raz kolejny i świętować dzień niepodległości Ukrainy wraz z bohaterskim Narodem ukraińskim. Polska jest przy Was i z Wami od samego początku rosyjskiej agresji – przypomniał. – Wasz dzień niepodległości to w pewnym sensie także święto niepodległości całej Europy Środkowej. Bowiem bez niepodległej Ukrainy trudno myśleć o niepodległej i bezpiecznej Polsce, Litwie czy innych krajach naszego regionu – powiedział.

Duda podkreślał, by Ukraińcy cały czas pamiętali o wsparciu z Polski i innych części Europy. – Od przeszło dwóch lat bohatersko walczycie o swój kraj i bronicie niepodległości, płacąc za to najwyższą cenę – cenę życia, cenę krwi. Pamiętajcie proszę, że w tej najcięższej próbie nie jesteście sami. Polska wspierała, wspiera i będzie nadal wspierać Waszą słuszną walkę aż do zwycięskiego końca.

Prezydent: Ukraina częścią europejskiej wspólnoty od wieków

– W Polsce dobrze wiemy, że Ukraina jest częścią europejskiej wspólnoty od wieków. Pozwolę sobie tu przypomnieć, że Polaków, Ukraińców, a także Litwinów, Łotyszy i Białorusinów łączy wspólna wielowiekowa historia i wynikająca z niej tradycja wielkiego europejskiego państwa – Rzeczypospolitej Wielu Narodów – powiedział prezydent.

– Fakt, że Ukraina przelewa dzisiaj krew za wolność i suwerenność, a nie wybrała życia w cieniu imperialnej polityki Kremla, ma swoje korzenie w naszej wspólnej historii. Jestem o tym głęboko przekonany. […] Dlatego też z dumą mogę powiedzieć, że to Polska w 1991 roku jako pierwsze państwo na świecie oficjalnie uznała niepodległość Ukrainy – zaznaczył. – Chcemy budować przyszłość na prawdzie i szczerym pojednaniu. Bratnie narody są to sobie winne. Bo od tego, co nas dzieli, mocniejsze jest dziś absolutnie to, co nas łączy – dodał.

Dzień Niepodległości

Ukraińskie święto zostało ustanowione na dzień uchwalenia Deklaracji Niepodległości przez Radę Najwyższą Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Nastąpiło to w 1991 roku i od tego czasu kraj uzyskał niezależność, występując z ZSRR.

Pierwszymi krajami, które uznały ukraińską niepodległość, były Polska i Kanada; uczyniły to 2 grudnia 1991 roku.

