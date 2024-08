Ekspert: Administracja Bidena uruchomiła nową "amnestię" dla nielegalnych imigrantów

Służby ds. obywatelstwa i imigracji USA nazywają tę inicjatywę "Keeping Families Together", dzięki której około 500 000 małżonków obywateli USA niebędących obywatelami kraju oraz 50 000 pasierbów obywateli USA niebędących obywatelami USA otrzymało prawo ubiegania się o zwolnienie warunkowe.

Agencja precyzuje, że "osoby niebędące obywatelami, które przebywają w Stanach Zjednoczonych bez wjazdu lub zwolnienia warunkowego, mogą być brane pod uwagę w ramach tego procesu w celu zwolnienia warunkowego". Wjazd oznacza posiadanie prawnie upoważnienia do przebywania w kraju na podstawie zielonej karty, wizy lub z innych powodów.

Amnestia dla nielegalnych imigrantów w USA?

Krytycy określają to przedsięwzięcie jako amnestię dla nielegalnych imigrantów. – To ogromna amnestia, na którą Kongres nigdy nie wyraził zgody – powiedział w rozmowie z Fox News Andrew Arthur, stały współpracownik ds. prawa i polityki w Centrum Studiów Imigracyjnych.

– Pod rządami Kamali Harris i Tima Walza każdy nielegalnie przebywający w kraju mógłby ostatecznie kwalifikować się do takiego procesu – ocenił Arthur. – Zmusiłoby to Republikanów do walki o cofnięcie tych przepisów, ale jak widzieliśmy w przypadku [DACA – Deferred Action on Childhood Arrivals – red.] amnestie administracyjne są trudne do cofnięcia – ostrzegł.

DACA to rozporządzenia wykonawczego administracji prezydenta Baracka Obamy z 2012 r., mającego na celu zapewnienie statusu prawnego dzieciom nielegalnych imigrantów.

Warunki Keeping Families Together

Zgodnie z wytycznymi Służby Imigracyjnej i Obywatelstwa Stanów Zjednoczonych (USCIS), aby móc skorzystać z nowego programu "Keeping Families Together", małżonek musi fizycznie przebywać w Stanach Zjednoczonych przez 10 lat "bez konieczności ubiegania się o wizę lub zwolnienia warunkowego", "nie mieć karalności, która mogłaby go dyskwalifikować, i nie być w inny sposób uznawanym za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa granic" oraz przejść kontrolę przeszłości.

Pasierbowie obywateli USA, niebędący obywatelami Stanów, muszą być osobami poniżej 21 roku życia od czerwca ubiegłego roku, kiedy to po raz pierwszy ogłoszono decyzję wykonawczą; muszą mieć rodzica niebędącego obywatelem USA, który zawarł związek małżeński z obywatelem USA przed czerwcem; oraz nie mogą mieć karalności, która mogłaby dyskwalifikować ich z ubiegania się o świadczenie.

Jednak wymogi dotyczące historii kryminalnej także mają zastrzeżenie. USCIS dodał, że wnioskodawca z karalnością może uzyskać kwalifikację, "wykazując pozytywne czynniki, które można wziąć pod uwagę przy przezwyciężaniu tego domniemania i wykazując, że uzasadniają one korzystne wykonywanie uprawnień dyskrecjonalnych".

Dostępne nawet dla imigrantów z postępowaniem deportacyjnym

Ponadto, zgodnie ze stroną internetową USCIS, nielegalni imigranci, wobec których toczy się postępowanie deportacyjne, mogą nadal ubiegać się o zwolnienie warunkowe w ramach tego procesu.

"Jeśli w Twojej sprawie znajduje się ostateczny, niewykonany nakaz deportacji, niedyskwalifikująca przeszłość kryminalna lub inne niekorzystne informacje, możesz przedstawić dodatkową dokumentację, która Twoim zdaniem wykazuje, że Twoje zwolnienie warunkowe jest uzasadnione ze względu na istotną korzyść publiczną lub pilne względy humanitarne, a także że zasługujesz na korzystne rozpatrzenie sprawy" – informuje USCIS.

