Francja: Twórca aplikacji Telegram zatrzymany na lotnisku

Jak poinformowała na swojej stronie internetowej telewizja TF1, Durow podróżował prywatnym odrzutowcem. Miliarder był objęty nakazem aresztowania we Francji za brak współpracy z organami ścigania w związku z działaniem stworzonego przez siebie komunikatora, wykorzystywanego przez przestępców. Wiadomo, że 39-latek podróżował z Azerbejdżanu i został zatrzymany około godziny 20:00 czasu lokalnego.

Zatrzymanie miliardera

Urodzony w Rosji przedsiębiorca mieszka w Dubaju, gdzie mieści się siedziba Telegramu i posiada podwójne obywatelstwo – francuskie i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Durow, którego majątek "Forbes" szacuje na 15,5 mld dolarów, opuścił Rosję w 2014 r. po tym, jak odmówił usunięcia kont członków opozycji na swojej platformie społecznościowej VK, którą później sprzedał.

Ambasada Rosji we Francji zapowiedziała, że podejmie "natychmiastowe kroki” w celu wyjaśnienia sytuacji. Rosyjska agencja prasowa TASS poinformowała również, że przedstawiciel ambasady podjął te kroki bez żadnej prośby ze strony Durowa.

Jak dotąd ani zarząd firmy ani prawnicy miliardera nie wydali w sprawie oświadczenia.

Durow i jego brat Nikołaj założyli aplikację do przesyłania wiadomości Telegram w 2013 r. Obecnie ma ona około 900 milionów aktywnych użytkowników. Aplikacja oferuje szyfrowane wiadomości typu end-to-end, a użytkownicy mogą również skonfigurować kanały, aby szybko przekazywać informacje swoim obserwatorom.

Firmy świadczące usługi finansowe używają Telegramu do rozwijania społeczności specyficznych dla traderów. W ostatnich latach aplikacja znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak za jej pomocą doszło do oszustw i wyłudzeń. Badanie przeprowadzone przez Finance Magnates i FXStreet wykazało, że za pomocą tej aplikacji dochodzi do bardzo wielu oszustw finansowych, a ich ofiary tracą znaczne środki.

