Ukraina uderzy w głąb Rosji własną bronią dalekiego zasięgu Palianyca – informuje agencja Associated Press, powołując się na ukraińskich urzędników. Kijów nie potrzebuje zgody Zachodu na ostrzał rosyjskiego terytorium bronią wyprodukowaną na Ukrainie – podkreśla AP.

24 sierpnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o udanym wystrzeleniu nowego drona rakietowego. Następnego dnia w sieci społecznościowej X opublikował film pokazujący, jak wygląda pocisk.

Ukraińcy mają nową broń, Palianycę

"W ciągu dwóch i pół roku wojny na pełną skalę Rosja wystrzeliła na Ukrainę około 10 tys. rakiet różnych typów i ponad 33 tys. bomb szybujących. Aby powstrzymać ataki na nasze miasta, możemy uderzyć w nośniki tej broni – rosyjskie samoloty na lotniskach wojskowych" – napisał Zełenski.

Podkreślił, że dzień wcześniej miało miejsce pierwsze udane bojowe użycie Paljanycy, opracowanej przez ukraińskie siły w celu "zniszczenia potencjału ofensywnego wroga". Prezydent obiecał również, że tego rodzaju rakiet-dronów będzie więcej.



Z nagrania opublikowanego przez Zełenskiego wynika, że zasięg Palianycy wynosi do 700 km. Na filmie pokazano mapę z różnymi rosyjskimi lotniskami w strefie rażenia pocisku, w tym bazę lotniczą Sawasilejka w regionie Niżnego Nowogrodu. Obecnie Siły Zbrojne Ukrainy mogą zaatakować co najmniej 20 rosyjskich lotnisk za pomocą Paljanycy.



Ataki na cele w Rosji. USA i Wielka Brytania odmówiły Ukrainie

Ukraina posiada w swoim arsenale rakiety dalekiego zasięgu produkcji zachodniej, ale zasięg ich użycia w głębi Rosji jest ograniczony przez sojuszników, głównie Stany Zjednoczone, co nie pozwala wojskom ukraińskim niszczyć kluczowych obiektów armii rosyjskiej, w tym lotnisk – zwraca uwagę "The Moscow Times".

W związku z ukraińską ofensywą w obwodzie kurskim Kijów zwrócił się do Zachodu o pozwolenie na użycie broni dalekiego zasięgu do ataków na terytorium Rosji. Odpowiednie wnioski wysłano w szczególności do Waszyngtonu i Londynu, ale nie uzyskano pozytywnej odpowiedzi.

