Wołodymyr Zełenski ogłosił pod koniec czerwca, że Ukraina opracowuje "jasny i szczegółowy" plan zakończenia wojny, który będzie gotowy w tym roku.

– To jest droga dyplomatyczna, nad którą pracujemy – zapowiedział ukraiński przywódca.

Ukraiński plan zakończenia wojny

Zełenski o planie zakończenia wojny mówił podczas wtorkowej konferencji. Prezydent Ukrainy zaprezentuje we wrześniu szczegóły swojego planu przywódcy Stanów Zjednoczonych Joe Bidenowi, a także kandydatom w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA – Kamali Harris i Donaldowi Trumpowi.

– To sprawiedliwe, że najpierw przedstawię plan prezydentowi USA. To od niego zależy powodzenie tego planu, czy dadzą nam to, czego potrzebujemy do realizacji tego planu czy nie – powiedział Zełenski, cytowany przez agencję prasową Reutera.

Prezydent Ukrainy wyjaśnił, że częścią planu zakończenia wojny z Rosją jest ofensywa w obwodzie kurskim. – Rejon kurski to część naszego planu zwycięstwa, to część, która już jest wypełniona – mówił.

– Drugi kierunek to strategiczne miejsce Ukrainy w światowej infrastrukturze bezpieczeństwa. Trzeci – potężny pakiet wymuszający na Rosji zakończenie wojny drogą dyplomatyczną. Czwarty kierunek – ekonomiczny – dodał.

Ofensywa w obwodzie kurskim

Ukraińskie Siły Zbrojne rozpoczęły ofensywę w obwodzie kurskim 6 sierpnia. Dokonując inwazji, Kijów poczynił śmiałe i ryzykowne założenie, że nie tylko wytrąci to Rosję z równowagi i zmusi ją do przerzucenia wojsk ze wschodu, ale także zachęci Zachód do bardziej zdecydowanego wsparcia Ukrainy bronią.

"Ukraina posiada w swoim arsenale rakiety dalekiego zasięgu produkcji zachodniej, ale zasięg ich użycia w głębi Rosji jest ograniczony przez sojuszników, głównie Stany Zjednoczone, co nie pozwala wojskom ukraińskim niszczyć kluczowych obiektów armii rosyjskiej, w tym lotnisk" – zwróciło uwagę "The Moscow Times".

