Sąd Apelacyjny odrzucił apelację rodziców Alfiego Evansa

Wcześniej sąd niższej instancji stwierdził, że Alfie nie powinien być zabrany do Włoch. Sąd apelacyjny, mimo sprzeciwu rodziców, podtrzymał tę decyzję. Lekarze zajmujący się Alfiem uważają, że najlepszym rozwiązaniem dla dziecka jest pozostawienie go na oddziale.

Oczy całego świata skierowane są na szpital w Liverpoolu, gdzie decyzją brytyjskich lekarzy i sądów uwięziony jest ciężko chory chłopiec, Alfie Evans. Przypomnijmy, że wbrew woli rodziców, pomimo protestów i przyznania włoskiego obywatelstwa, lekarze podjęli decyzję o odłączeniu chłopca od aparatury medycznej. Nawet kiedy, wbrew lekarskim przewidywaniom, chłopiec nie zmarł po 3 minutach, ale już ponad dobę oddycha samodzielnie, brytyjski sąd nie zezwolił na przewiezienie go do szpitala we Włoszech, który chce zapewnić chłopcu opieką medyczną.