Unia Europejska finansuje program uczący nastolatków bycia drag queens

DragTivism jr to projekt objęty programem Erasmus+, adresowany do nieletnich w wieku od 14 do 17 lat. Warsztaty odbędą się w dniach 1–10 września w Gironie w Hiszpanii. Unijne dofinansowanie do tego projektu wyniosło 35 730 euro. Pieniądze pochodzą z pakietu 2,5 mln euro przeznaczonych na projekty LGBT w ramach programu Erasmus+.

W trakcie warsztatów młodzi uczestnicy będą się m.in. uczyć, jak ubierać jak drag queen. Celem działań jest "odkrycie swojego alter ego”. Aktywiści LGBT chcą także "nauczać pojęć dotyczących historii queer i tożsamości płciowej”. Organizatorzy wydarzenia chcą dać "rówieśnikom z różnych krajów możliwość zbadania ekspresji płci jako formy sztuki, ale także formy aktywizmu”.

Protesty przeciwko warsztatom

Środowiska prawicowe skrytykowały projekt zarzucając mu zaangażowanie nieletnich w działania o treści o charakterze jednoznacznie seksualnym. Prawicowa partia Bracia Włoch (FdI) premier Giorgii Meloni wezwała Komisję Europejską do wstrzymania projektu, "aby zapobiec wykorzystywaniu europejskich funduszy publicznych do finansowania projektów, które stwarzają ryzyko narażenia młodych ludzi ideologię LGBTQI+”. Interpelację w tej sprawie złożyli eurodeputowany Paolo Inselvini, współprzewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Nicola Procaccini oraz przewodniczący delegacji Fratelli d'Italia w Parlamencie Europejskim Carlo Fidanza.

We wniosku politycy FdI wspominają również o organizowanych "seminariach na temat dekonstrukcji płci”, prosząc o wyjaśnienie, w jaki sposób mają one "zagwarantować, że projekty finansowane w ramach programu Erasmus+ będą w pełni szanować integralność i dobrostan psychiczny zaangażowanych nieletnich".

Z kolei stowarzyszenie Citizengo uruchomiło internetową petycję do Komisji Europejskiej w celu natychmiastowego zablokowania wydarzenia. Według stowarzyszenia, celem tych finansowanych ze środków europejskich obozów letnich jest "nabycie umiejętności związanych ze sztuką drag queen, które mogą również pomóc w przyszłości w znalezieniu zatrudnienia". Na jej stronie znajduje się ponadto informacja, że "ostatni występ uczestników obozu w ramach tego projektu, który odbył się na początku tego roku, obejmował performance skąpo ubranego 16-latka tańczącego na scenie baru dla gejów, wykonującego seksualne ruchy. Dołączyła do niego dziewczyna ubrana jedynie w bieliznę i taśmę na sutkach".

