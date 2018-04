Historyczne spotkanie przywódców obu Korei. "Tak blisko, a zajęło nam tak długo, by wykonać ten krok"

Historyczny, pierwszy uścisk dłoni przywódców trwał ok. 20 sekund. – To tak blisko, a zajęło nam tak długo, by wykonać ten krok (...) Dziś rozpoczynamy pisanie nowej historii pokoju i dobrobytu w relacjach między Koreami – mówił Kim Dzong Un, który po raz pierwszy w historii przekroczył granicę dzielącą oba państwa.

Rozmowy przywódców będą trwały do wieczora, a na koniec obie strony mają opublikować wspólne oświadczenie. Obaj przywódcy zasiądą wspólnie do kolacji, a w międzyczasie zasadzą razem sosnę jako symbol pojednania pomiędzy zwaśnionymi państwami.

Dzisiejszy szczyt jest trzecim w historii i pierwszym od 11 lat spotkaniem przywódców obu Korei, podzielonych w wyniku wojny z lat 1950-1953.