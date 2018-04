Legenda muzyki powraca

"Po tych 35 latach przerwy wszyscy poczuliśmy, że takie ponowne połączenie sił i powrót do studia nagraniowego może się okazać świetną zabawą. I tak też zrobiliśmy. Może jesteśmy trochę starsi, ale brzmienie jest nowe" – piszą w specjalnym oświadczeniu członkowie Abby.

Menadżer grupy Görel Hanser poinformował, że artyści przygotowali dwa nowe utwory. Pierwszy z nich nosi tytuł "I Still Have Faith In You" i zostanie zaprezentowany w grudniu, drugi natomiast wciąż pozostaje tajemnicą. Piosenki zostały nagrane na początku zeszłego lata.

Jednocześnie menadżer Abby zaznaczył, że fani nie mogą liczyć na powrót zespoły na scenę. – Nie, nie Abba. Nie ma co na to liczyć. Tak się nie stanie – powiedział Görel Hanser.