Chiny i Rosja zapowiedziały wspólne manewry. "Pogłębienie współpracy"

Chińskie i rosyjskie siły morskie oraz powietrzne wezmą udział w ćwiczeniach North-Joint 2024. Manewry zostaną przeprowadzone w powietrzu oraz na Morzu Japońskim i Ochockim u wybrzeży Rosji.

"Ćwiczenia te mają na celu pogłębienie poziomu współpracy strategicznej między chińskimi i rosyjskimi siłami zbrojnymi oraz zwiększenie ich zdolności do wspólnego radzenia sobie z zagrożeniami bezpieczeństwa" – przekazał w poniedziałek resort obrony Chin.

Współpraca Chin i Rosji coraz mocniejsza

Nie wiadomo dokładnie, kiedy odbędą się chińsko-rosyjskie ćwiczenia. W lipcu oba kraje przeprowadziły wspólne manewry na wodach i w przestrzeni powietrznej wokół Zhanjiang, miasta w prowincji Guangdong w południowych Chinach.

Również w lipcu odbyły się wspólne manewry chińskiej armii z wojskiem białoruskim. Ich założeniem miało być zabezpieczenie przed ewentualnymi atakami terrorystycznymi np. na lotniska i inne obiekty strategiczne.

W ostatnich latach Rosja i Chiny zacieśniły współpracę wojskową i gospodarczą, sprzeciwiając się "zachodniej hegemonii", a zwłaszcza dominacji Stanów Zjednoczonych. Tuż przed rosyjską inwazją militarną na Ukrainę Federacja Rosyjska oraz Chiny zadeklarowały "partnerstwo bez ograniczeń".

W ubiegłym tygodniu Władimir Putin ogłosił, że przywódca Chin Xi Jinping przyjedzie w październiku do Rosji na szczyt BRICS, który ma odbyć się w Kazaniu. Grupa państw znana jako BRICS powstała w 2009 r. i została założona przez Brazylię, Indie, Rosję i Chiny. Na początku tego roku do bloku przystąpiły Etiopia, Iran, Egipt oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. O przystąpienie do BRICS ubiegają się: Turcja, Azerbejdżan, Malezja i Tajlandia. Dołączenie do grupy ma rozważać także Arabia Saudyjska.

