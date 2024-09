Ławrow wskazał "najważniejszą rzecz do rozwiązania" na Ukrainie

Ławrow nawiązując do kwestii negocjacji dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie tłumaczył, że "nie chodzi o to, gdzie się spotkać, w jakim kręgu, ale o czym rozmawiać".

– Jeśli dyskutujemy o wezwaniach do zawieszenia broni i myślimy o wymianie terytoriów, to nie jest to poważne, ponieważ, powtarzam, problemem nie są terytoria, problemem są prawa ludzi, które zostały zdeptane przez ustawodawstwo (ukraińskie – red.) i które nie są wyraźnie wymienione w żadnej z inicjatyw krążących dotychczas w przestrzeni politycznej – stwierdził.



Atak Ukrainy na obwód kurski. Ławrow wyklucza wymianę terytoriów?

6 sierpnia Siły Zbrojne Ukrainy wkroczyły do obwodu kurskiego, rozpoczynając pierwszą inwazję obcych wojsk na terytorium Federacji Rosyjskiej od czasów II wojny światowej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów mógłby wykorzystać sytuację w obwodzie kurskim "jako kartę przetargową" w rozmowach pokojowych z Moskwą.

Według Ławrowa "łatwo jest uzgodnić miejsce i czas negocjacji dotyczących Ukrainy, ale najpierw trzeba zrozumieć, co będzie przedmiotem dyskusji".

– Jeśli zobaczymy poważną gotowość do ochrony praw człowieka, którą Zachód zawsze dumnie eksponuje na swoich sztandarach w każdej sprawie, ale nie w tej, jeśli zobaczymy taką gotowość, jestem przekonany, że łatwo uzgodnimy miejsce i czas spotkania. Ale najpierw musimy wiedzieć, co będziemy omawiać – argumentował szef rosyjskiej dyplomacji, cytowany przez agencję TASS.



Scholz proponuje rozmowy z Rosją, Kreml odpowiada

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się w poniedziałek do informacji włoskiej gazety "La Repubblica" o tym, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz przygotowuje plan zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie, który nie wyklucza przekazania Rosji części okupowanych terytoriów ukraińskich.

– Nie wiemy nic więcej niż doniesienia mediów o tym, że istnieje jakiś plan. Nie wiemy jednak, jakie szczegóły może obejmować. Nie odrzucamy żadnych planów z góry, ale konieczne jest zrozumienie, o co w tym chodzi – stwierdził Pieskow.



Zełenski, przemawiając 6 września na posiedzeniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy (tzw. grupa Ramstein) w Niemczech, wezwał do zakończenia wojny przed nadejściem zimy. – Dopilnujmy, aby ta jesień była czasem zakończenia rosyjskiej agresji. W sposób, który przywróci wiarygodny porządek bezpieczeństwa międzynarodowego. Musimy to zrobić – powiedział Zełenski, zwracając się do zachodnich sojuszników Ukrainy.



Czytaj też:

Ukraina odda zajęte terytorium Rosji? Sojusznicy: Może zostać zmuszona