USA: Uratowali Polakowi życie. Ten ich teraz pozywa

Sprawa zaczęła się dwa lata temu. Mateusz został zatrudniony przy obsłudze basenu. Nikt nie wiedział jednak, że cierpi na zaburzenia psychiczne. Trzeciego dnia pracy Polak miał zacząć awanturować się. Świadkowie relacjonowali, że krzyczał, mówił do siebie i kłócił z ochraniarzami.

Następnie mężczyzna wchodził i wychodził z basenu. W końcu zanurkował i przytrzymał się filtrów. Ratownicy i policjanci rzucili się od razu by mu pomóc. Gdy go wyłowiono okazało się, że jest nieprzytomny i nie ma pulsu. Dzięki szybkiej akcji reanimacyjnej udało się go jednak uratować.

Mateusz zarzuca ochroniarzom, że ci dopiero po chwili zareagowali i nie zdecydowali się nieść mu pomocy od razu, gdy zauważyli, że ten się topi. Chłopak ma obecnie 100 tysięcy dolarów długu za leczenie, które musiał przejść po wypadku.