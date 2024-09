Ten kraj ogranicza media społecznościowe. Kara sięga pięciu lat więzienia

Parlament Nikaragui zatwierdził ustawę karzącą autorów wiadomości na portalach społecznościowych, które zdaniem władz w Managui szerzą „strach” wśród ludności. Przewidziano kary do pięciu lat więzienia. Opozycja na uchodźstwie nazwała ten środek „prawem knebla”, które byłoby wymierzone w treści publikowane w mediach społecznościowych krytyczne wobec rządu prezydenta Daniela Ortegi, nawet jeśli osoba publikująca je przebywa za granicą.

Restrykcyjne zmiany

Decyzja władz Managui pojawia się zaledwie kilka dni po zatwierdzeniu innej ustawy reformującej kodeks karny i przewidującej uwięzienie Nikaraguańczyków, w kraju lub za granicą, uznanych za winnych „przestępstw przeciwko państwu”. Jeden z artykułów stanowi, że Managua będzie mogła ścigać osoby fizyczne lub prawne, w tym cudzoziemców, którzy popełniają przestępstwa poza terytorium kraju przeciwko administracji publicznej, państwu i instytucjom, w tym przestępstwa komputerowe. Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśliła, że istnieje duże ryzyko, że te bardzo szerokie przepisy mogą zostać wykorzystane „do wywierania dalszej presji i zastraszania” m.in. organizacji społecznych i kościelnych.

Od początku sierpnia 2024 roku władze Nikaragui zaostrzyły antywolnościowy kurs i przeprowadziły wiele działań mających na celu uciszenie i całkowite podporządkowanie sobie organizacji kościelnych, humanitarnych, pomocowych i obywatelskich. W tym czasie zdelegalizowanych zostało1,5 tys. organizacji pozarządowych, w tym diecezjalne Caritas, nałożono też podatek od kościelnej jałmużny i darowizn przeznaczonych na pomoc najuboższym.

Szacuje się, że od 2018 roku, kiedy to doszło do zaostrzenia kryzysu między rządem prezydenta Daniela Ortegi a społeczeństwem obywatelskim i wspierającymi je biskupami, w całej Nikaragui zdelegalizowanych zostało 5,2 tys. organizacji pozarządowych. Według raportu – przygotowanego przez grupę „Nicaragua nunca más” kontrolującą stan praw człowieka w Nikaragui – w ciągu ostatnich sześciu lat w tym kraju doszło do 870 udokumentowanych ataków na Kościół katolicki. W tym czasie z Nikaragui wydalonych zostało 245 duchownych. W tym gronie jest m.in. nuncjusz apostolski abp Waldemar Sommertag, trzech biskupów, 136 księży z różnych nikaraguańskich diecezji, trzech diakonów, jedenastu seminarzystów i 91 zakonnic lub braci zakonnych.

