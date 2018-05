Rosja: Aleksiej Nawalny został zatrzymany przez policję

Aleksiej Nawalny wzywał swych zwolenników do antyputinowskich protestów przy ulicy Twerskiej mimo zakazu władz Moskwy. Tam doszło do zatrzymania opozycjonisty. Zdążył on wygłosić kilka słów do protestujących, po czym służby wzięły go za ręce i nogi i wyniosły z tłumu. Krótko po rozpoczęciu demonstracji policja wezwała demonstrantów do rozejścia się i zagroziła, że jeżeli nie będą stosować się do zaleceń służb zostanie użyta wobec nich siła.

Na Plac Puszkina (nieopodal Twerskiej) przyszli też ludzie w kozackich strojach, którzy atakowali uczestników demonstracji. Policja nie reagowała na ich zachowanie.