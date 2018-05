Izrael gotowy na konflikt zbrojny z Iranem? "Lepiej teraz niż później"

Netanjahu podkreślił, że jego państwo nie dąży do wojny, ale musi być gotowe na każdy scenariusz, w tym również na taki, który zakłada konflikt zbrojny.

– Jesteśmy zdeterminowani, aby powstrzymać agresję Iranu przeciwko nam, nawet jeśli oznaczałoby to zbrojny konflikt. Lepiej teraz niż później – mówił premier Izraela. Szef izraelskiego rządu stwierdził, że narody, które zwlekały z podjęciem zdecydowanych działań w stosunku do agresorów, którzy byli gotowi posunąć się do morderstw, płacili ostatecznie znacznie wyższą cenę.

Kilka dni temu Netanjahu oskarżył Iran o prace nad bronią atomową. W odpowiedzi władze Iranu nazwały go kłamcą i odcięły się od tego typu zarzutów. Premier Izraela przekonuje ponadto, że Iran przerzuca broń do Syrii. Celem tego działania jest, zdaniem izraelskiego szefa rządu, przeprowadzenie ataku na izraelskie siły.

