Maluchy w kolorach tęczy

W Nowym Jorku powstanie nowy klub drag queen. Nikogo by to nie dziwiło, gdyby nie chodziło o drag klub tylko dla dzieci, a jego twórcą nie był dziesięcioletni Desmond Napoles. Chłopiec przy aplauzie rodziców i środowisk LGBT od kilku lat występuje w prowokacyjnych damskich strojach. I nie jest pierwszym dzieckiem drag queen. Komu to służy? Czytaj w najnowszym "Do Rzeczy".