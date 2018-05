Zmiana płci możliwa już od 16. roku życia? Prezydent zawetował ustawę

Obecnie, aby zmienić płeć (formalnie, w dokumentach), obywatel Portugalii musi mieć skończone 18 lat oraz posiadać opinię medyczną.

Zgodnie z nowym prawem, osoby w wieku 16-18 lat, aby zmienić płeć (w dokumentach) musiałyby posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, ale już bez konsultacji z lekarzem. Instytucje publiczne i indywidualni mieszkańcy kraju byłby zobowiązani do poszanowania nowych personaliów nieletniego, który zmienił płeć.

Nie mogą pić alkoholu, ale mogą zmienić płeć?

Nowe rozwiązanie prawne, portugalski parlament przyjął w połowie kwietnia. Krytycznie wobec ustawy odnoszą się konserwatyści. – Nie zgadzamy się z tym prawem. Ci, którzy ukończyli 16 lat, nie mogą się ożenić, pić alkoholu, prowadzić samochodu, więc nie powinni mieć możliwości podjęcia decyzji o tak definitywnych i poważnych konsekwencjach – przekonywała w trakcie debaty o ustawie, Vânia Dias da Silva z prawicowej partii CDS-PP.

Przeciwko ustawie opowiedział się także prezydent Marcelo Rebelo de Sousa, który zawetował nowe prawo i zaapelował do parlamentu o wprowadzenie zmian. Prezydent chce, aby w zapisach ustawy podniesiony został wieku, który uprawnia do zmiany płci bez konieczności konsultacji medycznej. Jak tłumaczy w oświadczeniu na stronie internetowej prezydent Marcelo Rebelo de Sousa, wiek miałby zostać podniesiony do 18 lat, ponieważ osoby, które najpierw zmieniają swoje dane, często dążą potem do operacyjnej zmiany płci, a w tym wypadku opinia medyczna jest niezbędna.

Prezydent zapewnia też w oświadczeniu, że nie chce ograniczać prawa do decydowania o sobie, także osób niepełnoletnich, ale chodzi o kompleksowe i efektywne uregulowanie tej sprawy.