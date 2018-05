Belgia: Polacy zaatakowani przez imigrantów

Do zdarzenia doszło nad ranem, kiedy Polacy wracali pieszo z pracy w porcie Zeebrugge do oddalonego o ok. 2 km miasta Blankenberge. Kiedy mężczyźni docierali już do celu, zauważyli że trzech imigrantów próbuje dostać się pod plandekę naczepy zaparkowanej przy drodze ciężarówki. Migranci oddalili się, jak tylko Polacy zwrócili im uwagę. Chwilę później napastnicy obrzucili ich kamieniami, potem zaatakowali nożami.

W wyniku napaści, jeden z Polaków został lekko ranny. Obrażenia drugiego są już poważniejsze. Jak poinformował portal VTM Nieuws rzecznik komendy policji w Blankenberge Philippe Denoyette, mężczyzna ma paraliż lewej strony twarzy.