Szokujący film. Muzułmanie pobili mężczyznę, bo pił alkohol w restauracji

Do wydarzenia doszło w Antwerpii. Mężczyznę i jego syna zaatakował właściciel lokalu, gdy zauważył, że ci piją alkohol, którego nie wolno pić w jego lokalu. Wkrótce do właściciela dołączyli zgromadzeni w restauracji muzułmanie. Na nagraniu widać, jak dwójka mężczyzn próbuje uciec. Starszego mężczyznę powalono na ziemię, kopano, a nawet bito krzesłami. Część przechodniów próbowała pomóc napadniętym mężczyznom, ale spowodowało to jedynie, że również i oni zostali zaatakowani.

Obaj mężczyźni zostali zabrani do szpitala, policja przekazała, że jeden z nich ma złamania, a konsekwencje bójki "można nazwać poważnymi".

